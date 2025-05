POL-MA: Heidelberg: Brandgeschehen im Mehrfamilienhaus, angebranntes Essen, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots) - Aktuell sind aufgrund eines Brandes in einem Anwesen in der Emmerstgrundpassage die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt es auf einem Balkon im 4.OG zu einer Rauchentwicklung. Inwieweit es verletzte Personen gibt, ist bislang noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

