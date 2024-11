Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kind verursacht Verkehrsunfall mit dem Pkw seiner Eltern +++ Hoher Sachschaden entstanden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 15. November 2024, gegen 21:00 Uhr, auf dem Stickgraser Damm entstanden. Bei dem Verursacher des Verkehrsunfalls handelte es sich um einen 13-jährigen Delmenhorster, der unbefugt den Pkw seiner Eltern in Gebrauch nahm.

Zeugen meldeten den Verkehrsunfall der Polizei, nachdem sie auf einen lauten Knall aufmerksam wurden und mehrere Personen aus dem verursachenden Pkw haben flüchten sehen. Eine Person konnte bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 13-Jährige, der vor Ort an die Polizei übergeben wurde, mit dem Pkw seiner Eltern und mit überhöhter Geschwindigkeit den Schollendamm in Richtung Hasporter Damm und beabsichtigte, in den Stickgraser Damm abzubiegen. Aufgrund seiner Geschwindigkeit brach das Fahrzeugheck beim Abbiegevorgang aus und der 13-Jährige geriet mit dem Pkw ins Schleudern. Der Pkw kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Smart, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Gehweg geschoben wurde. Im Anschluss geriet der 13-Jährige mit dem Pkw auf den Gehweg und kollidierte mit einem geparkten VW, der durch den Zusammenstoß auf die Straße geschoben wurde. Abschließend rollte der Pkw des 13-Jährigen aus und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Er und weitere vier, ebenfalls minderjährige Insassen, flüchteten vom Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Unfallort gesperrt werden. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 17.000 Euro geschätzt.

Das 13-jährige Kind wurde noch an der Unfallstelle in die Obhut seines Vaters übergeben. Im Nachgang erschienen weitere Fahrzeuginsassen in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizei Delmenhorst, um Angaben zum Vorfall zu machen. Auch die weiteren zwei Fahrzeuginsassen sind der Polizei namentlich bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Glücklicherweise ist niemand der Fahrzeuginsassen, bei denen es sich um Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren handelt, verletzt worden. Auch sind keine unbeteiligten Personen in das Unfallgeschehen verwickelt worden.

