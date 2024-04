Polizei Aachen

POL-AC: Nach lautem Streit in die Zelle

Stolberg / Rhld. (ots)

Es steht zu vermuten, dass sich die meisten Menschen, deren die Justiz mit einem Haftbefehl habhaft werden möchte, möglichst unauffällig verhalten. Aber "die meisten" sind nun einmal nicht alle... Und zu dieser elitären Gruppe Uneinsichtiger darf sich nunmehr auch ein 36jähriger Stolberger zählen.

Lautstark geriet er in den Abendstunden des Montags (29.04.2024) mit seiner Lebensgefährtin in Streit. Aus Angst, dass es zu körperlichen Übergriffen kommen könnte, riefen daher mehrere Anwohner den Polizeinotruf. Schnell trafen die Beamten in der Wohnung ein und stellten das Paar zur Rede. Entgegen der Nachbarn wollten sie jedoch von einer Auseinandersetzung nichts wissen und zeigten sich wieder liebevoll vereint. Die traute Zweisamkeit wurde jedoch jäh beendet, als sich herausstellte, dass der junge Mann mit insgesamt vier Haftbefehlen gesucht wurde. Da man ihn aus gegebenem Anlass in das Polizeipräsidium nach Aachen brachte, konnte letztlich auch die nächtliche Ruhe in der Atsch wieder hergestellt werden. (And.)

