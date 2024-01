Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrerin bei Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 lebensgefährlich verletzt

Bad Münder (ots)

Am Dienstag (02.01.2024) kam es gegen 08:15 Uhr auf der Bundesstraße 442 bei Bad Münder zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr eine 74-jährige Frau aus Bad Münder mit ihrem Pkw Peugeot die Bundesstraße aus Hachmühlen kommend in Richtung Bad Münder. In einer Rechtskurve, die sich vor der Bahnunterführung in Höhe des Deisterbahnhofs befindet, verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß zunächst mit einem im Gegenverkehr befindlichen 29-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Dacia zusammen und kollidierte anschließend frontal mit einem dahinter befindlichen Ackerschlepper.

Durch den Aufprall wurde der Pkw der 74-Jährigen anschließend in den gegenüberliegenden Seitenraum geschleudert. Die Schwerstverletzte wurde dabei in dem Pkw eingeklemmt. Der Dacia-Fahrer aus Bad Münder, sowie der 34-jährige Fahrer des Ackerschleppers und dessen 28-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Nienburg/Weser, blieben bei dem Unfall unverletzt.

Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bad Münder, sowie Kräfte des Rettungsdienstes befreiten die Dame aus ihrem Fahrzeug und versorgten diese. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme bis 10:45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

