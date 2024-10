LPI-NDH: Quad-Fahrer bei Kollision verletzt

Heilbad Heiligenstadt) (ots) - Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte in der in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19.10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lindenallee. Der oder die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten schließlich Bargeld. Die Polizei ermittelt und sicherte Spuren am Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen. Aktenzeichen: 0262255 Rückfragen bitte ...

