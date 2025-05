Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Rollerfahrer

Heidelberg (ots)

Am Samstag, den 10.05.2025 gegen 19:45 Uhr kam es in Heidelberg zu einem Verkehrsunfall in der Thibautstraße, bei dem ein 19-jähriger Motorroller-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der 20-jährige Fahrer eines VWs fuhr von der Bergheimer Straße kommend in die Thibautstraße ein. Zur gleichen Zeit befuhr der Motorroller-Fahrer die Voßstraße in Richtung Vangerowstraße. An der Kreuzung Thibautstraße/Voßstraße kam es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung des VW-Fahrers zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 19-jährige Motorroller-Fahrer schleuderte auf die Motorhaube des VWs und fiel anschließend zu Boden. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und wurde im Anschluss vor Ort medizinisch behandelt. Der Motorroller war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat den Verkehrsunfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell