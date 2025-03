POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Gaststättenkontrollen - Neun illegale Glücksspielautomaten sichergestellt

Rüsselsheim (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montagnachmittag (24.03.) und in der Nacht zum Dienstag (25.03.), 1.20 Uhr, in der Fasanenstraße einen in einer Garage abgestellten Motorroller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 052 CFU. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/696-0 ...

