Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zoll beendet illegale Beschäftigung bei Baustellenkontrolle in Eschborn - Neun Bauarbeiter vorläufig festgenommen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Gießen haben gestern bei einer verdachtsunabhängigen Baustellenkontrolle in Eschborn neun ausländische Bauarbeiter ohne gültige Arbeitspapiere angetroffen. Die Überprüfung ergab, dass von elf Beschäftigten einer slowenischen Baufirma, neun bosnische Staatsbürger waren, die keinen gültigen Aufenthaltstitel besaßen, der ihnen eine Arbeitsaufnahme in Deutschland erlaubte. Die anderen zwei, waren Slowenen. Alle waren für den slowenischen Subunternehmer mit der Erstellung der Außenfassade eines mehrstöckigen Bürogebäude-Neubaus beschäftigt, als der Zoll die Baustelle inspizierte. Die Bosnier im Alter zwischen 20 und 56 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihre Ausweisdokumente übergaben die Kontrolleure der Ausländerbehörde Hofheim Taunus, die nun über die Ausweisung der Männer entscheidet. Gegen den slowenischen Arbeitgeber, der die illegalen Arbeitsverhältnisse ermöglichte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. "Mit Kontrollen des Zolls muss jederzeit und überall gerechnet werden", so Stephanie Auerswald Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell