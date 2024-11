HZA-GI: Bundesweiter Vorlesetag: Zöllnerin liest im Kindergarten Spatzennest

Hauptzollamt Gießen

Bundesweiter Vorlesetag: Zöllnerin liest im Kindergarten Spatzennest

Gießen

Zum bundesweiten Vorlesetag besuchte die Zöllnerin Stefanie Eisenfeller vom Hauptzollamt Gießen den Kindergarten Spatzennest in Reiskirchen und brachte eine spannende Geschichte mit. Sie las den Kindern aus dem Pixibuch "Felix besucht den Zoll" vor. In dem Büchlein erzählt der kleine Felix von seinen Abenteuern und Entdeckungen beim Zoll und ist erstaunt, was der Zoll so alles macht und warum diese Arbeit so wichtig ist. Die Kin-der hörten gespannt zu und tauchten in die Geschichte ein.

Anschließend erklärte Zöllnerin Sabrina Bing anhand eindrucksvoller Anschauungsobjekte die Aufgabe des Zolls beim Artenschutz und zeigte auf, warum Tiere wie Wölfe, Krokodile und Schildkröten geschützt werden müssen und warum ein Zebrafell kein Urlaubssouvenir ist. Die Kinder staunten über die vom Zoll beschlagnahmten, echten Exponate. Ein besonderes Highlight war aber ein nachgebautes Röntgengerät. Die Kinder konnten alle einmal Zöllner*in spielen und raten, welche geheimnisvollen Dinge sich in dem Paket verbargen, die durch das "Gerät" geschoben wurden. Die Aktion sorgte für großen Spaß und erzeugte spielerisch ganz nebenbei ein Gespür für den Schutz bedrohter Arten und die wichtige Arbeit des Zolls dabei.

Mit der Mischung aus der vorgelesenen Geschichte, lehrreichen Informationen und spielerischen Erlebnissen bereiteten die Zöllnerinnen den "Spatzen" einen außergewöhnlichen Vorlesetag. Der Besuch des Zolls hinterließ bei Kindern und Erzieher*innen großen Eindruck. Zum Abschluss erhielt jedes Kind noch das das Zoll-Pixi-Buch und Zoll-Bastelbögen.

