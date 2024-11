Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Tierischer Besuch im Kindergarten Ein aufregender Vormittag für die Vorschulkinder in Schöffengrund

Gießen (ots)

Die Vorschulkinder des Kindergartens "Abenteuerland" in Schöffengrund hatten kürzlich besondere Gäste: den Zollhund Nabou mit seinem Hundeführer Matweij und dessen Kollegin Anke. Nabou ist ein ausgebildeter Spürhund, der normalerweise beim Hauptzollamt in Gießen arbeitet. Dort erschnüffelt er verbotene Substanzen . An diesem Tag jedoch besuchte er die Kinder, um ihnen einen Einblick in seine spannende Arbeit zu geben. Die Kinder waren begeistert und durften selbst ausprobieren, wie gut der Labrador-Mischling versteckte Leckereien aufspüren kann, die die Kinder versteckt hatten. Neben den Belohnungen gab es auch reichlich Streicheleinheiten für Nabou. Zusammen mit den Zöllnern und einem fröhlichen Playmobil-Zöllner hatten die Kinder einen spannenden aber auch lehrreichen Vormittag. Sie erfuhren nicht nur etwas über die Arbeit eines Hundeführers, sondern auch über den wichtigen Beitrag des Zolls zum Schutz artgeschützter Tiere und Pflanzen. Die Zöllner hatten einige eindrucksvolle Asservate wie z.B. das Fell eines kanadischen Wolfs, Krokodilköpfe oder ein riesiges Haifischgebiss mitgebracht, die die Kin-der auch anfassen durften. Zum Abschluss erhielt jedes Kind ein Zoll-Pixi-Buch, das kindgerecht erklärt, wie der Zoll arbeitet.

