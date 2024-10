Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Erfolgreiche Zollkontrollen auf der A 3

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Gießen (ots)

Steuerkontrolleuren des Hauptzollamtes Gießen gingen auf der A 3 bei Limburg gleich mehrere Zigarettenschmuggler ins Netz. Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende entdeckten die Zöllner in sechs Fahrzeugen unversteuerte Glimmstängel und stellen insgesamt 34.940 bulgarische Zigaretten unterschiedlichster Marken sicher.

In zwei Fällen hatten die überprüften Fahrer den Zoll wohl unterschätzt.

Als eine Zollstreife einen Kastenwagen mit deutscher Zulassung zur Überprüfung auf der Rastanlage Limburg anhalten wollte, warf der Beifahrer zur Verwunderung der Zöllner drei Zigarettenstangen in die Autobahnböschung. Wohl mit der Absicht um bei der anschließenden Kontrolle tiefergehende Überprüfungen zu vermeiden. Doch die Kontrolleure ließen sich davon nicht ablenken und inspizierten das Fahrzeug genau. Schnell fanden sie einige Zigarettenstangen unter dem Beifahrersitz. Aufwändiger versteckt waren dann weitere Zigaretten, die erst nach Entfernen einiger Gummistopfen im Fahrzeugboden in der sogenannten B-Säule des Sprinters zu sehen waren. Aber auch damit gaben sich die erfahrenen Zöllner nicht zufrieden. In einer Werk-statt durchsuchten sie das Fahrzeug mit Unterstützung des THW-Limburg wenig später ganz genau. Nach Entfernen der Dachverkleidungen kamen in den Dachholmen abermals Schmuggelzigaretten zu Vorschein und erhöhten das Ergebnis der erfolgreichen Kontrolle auf 105 sichergestellte Stangen.

Bei einem weiteren Fall stoppte die Zollstreife ein Abschleppfahrzeug mit bulgarischer Zulassung. Der Fahrer hatte wohl nicht damit gerechnet, dass der Zoll den Abschlepper auch trotz der eingeschalteten gelben Rundumleuchten anhalten würde. Bei der Durchsicht der Zugmaschine kamen dann in den Staufächern hinter Werk-zeugen versteckt 40 Stangen Zigaretten zum Vorschein.

"Wir gehen davon aus, dass mit diesen Zigaretten Handel betrieben werden sollte", so Michael Bender, Pressesprecher beim Hauptzollamt Gießen

Die bulgarischen Fahrer und einen Beifahrer erwartet nun ein Steuerstrafverfahren wegen Tabaksteuerhinterziehung.

Darüber hinaus wurden bei vier weiteren Kontrollen kleinere Verstöße festgestellt und nochmals 27 Stangen Zigaretten sichergestellt.

Einen guten Riecher und quasi einen "Fast-Treffer" hatten die Kontrolleinheiten dann spätabends noch, als sie bei einem Sprinter mit bulgarischer Zulassung aus-weislich vorgelegter Unterlagen feststellten, dass der ungarische Zoll bereits 120 Stangen Zigaretten in dem Fahrzeug entdeckt hatte.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell