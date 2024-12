Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Mehrere Einbrüche: Polizei prüft Zusammenhänge.

Lippe (ots)

Am Samstag (07.12.2024) brachen unbekannte Täter zwischen 17:10 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Heinrich-Lübke-Weg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Bereits am 09.12.2024 berichteten wir über einen Einbruch in der direkten Nachbarschaft. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang zwischen den Taten vermutet. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5926687.

Auch ein möglicher Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in der Kantstraße wird geprüft. Details hierzu finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5926682.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05231 6090.

