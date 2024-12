Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Ehrentrup. Fahrradunfall im Kreisverkehr.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (09.12.2024) gegen 17:15 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr Pivitsheider Straße/Dorfstraße/B239 ein Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Radfahrerin wollte die Pivitsheider Straße von der Dorfstraße kommend über die Fuß- und Radfahrerüberfahrt des Kreisverkehrs überqueren, um in Richtung Breite Straße weiterzufahren. Dabei wurde sie von einem PKW erfasst, der den Kreisverkehr über die Pivitsheider Straße in Richtung Detmold verlassen wollte. Das Fahrzeug, ein Fiat Abarth, wurde von einer 25-jährigen Detmolderin gesteuert. Die Radfahrerin aus Lage erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.250 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell