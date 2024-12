Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Silixen. Unfallflucht auf der Heinrich-Drake-Straße.

Lippe (ots)

Am Montag (09.12.2024) gegen 10:35 Uhr wurde eine 21-jährige Auslieferungsfahrerin von einem unbekannten silbernen Kleinwagen auf der Heinrich-Drake-Straße in Silixen leicht verletzt. Der Wagen streifte die Frau aus Bückeburg, in Fahrtrichtung Extertalstraße, am Ellbogen, als sie in ihr Fahrzeug einsteigen wollte. Sie konnte keine weiteren Angaben zum Fahrzeug machen. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder das Fahrzeug werden erbeten. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Verkehrskommissariat melden.

