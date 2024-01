Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der Straße "Am Eicken" alarmiert. Im Treppenraum kam es zur Auslösung des Melders; ein Brandereignisse lag jedoch nicht vor. Nach einer vollständigen Kontrolle des Gebäudes stand fest, dass es sich um einen Fehlalarm durch einen technischen Defekt handelte. Der Mieter konnte wieder in die Räumlichkeiten zurückkehren und die 19 ausgerückten, ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendeten ihren Einsatz vor Ort.

