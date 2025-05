Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Durch Unachtsamkeit Rollerfahrer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag, den 09.05.25 gegen 12 Uhr kam es in Höhe des Multzentrums am Berliner Platz zu einem Verkehrsunfall mit einem 70-jährigen Rollerfahrer. Die 19-jährige Fahrerin eines VW Caddy hatte die Absicht in Richtung Autobahn A5 zu fahren. Aufgrund der dortigen Baustelle ordnete sie sich fälschlicherweise auf die Linksabbiegerspur ein. Als ihr der Fehler bewusst wurde, wechselte sie kurzerhand auf den rechts gelegenen Fahrstreifen und übersah hierbei den anfahrenden Rollerfahrer. Dieser prallte in der Folge auf das Heck eines Opel Astra und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell