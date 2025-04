Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt in Holstein

Fahrzeug gerät während der Fahrt in Brand

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (31.03.2025) geriet im Bereich Rettin bei Neustadt in Holstein ein Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Beide Insassen blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entsandt nach erster Einschätzung ein Totalschaden.

Gegen 17:15 Uhr bemerkte ein Ehepaar aus Ostholstein während der Fahrt eine plötzliche Rauchentwicklung im Innenraum ihres Fahrzeuges. Dem 86 jährigen Fahrzeugführer gelang es, den Daimler-Benz umgehend auf ein an der Straße liegendes Grundstück zu steuern. Die Eheleute konnten den Personenkraftwagen eigenständig verlassen und meldeten den Vorfall über den Notruf.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst trafen wenig später am Ort des Unglückes ein. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt brandursächlich.

Die Eheleute wurden nicht verletzt, kamen jedoch vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 8.000 Euro.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße Haffkampredder zwischenzeitlich voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell