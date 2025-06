Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 50-jährigem Mann

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, wurde Saadedin M. aus Freiburg bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand zuletzt am 20.05.2025 in der Werthmannstraße in der Nähe seiner Wohnung gesehen worden. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte und Versuche, mit dem Vermissten telefonisch Kontakt aufzunehmen, erbrachten bislang keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Am Nachmittag des 24.05.2025 fand eine Frau das Mobiltelfon des Vermissten in der Nähe der Ortschaft Istein auf.

Inzwischen kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Saadedin M. wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,75 Meter groß - dunkle Locken - dunkler Teint - leichte Gehbehinderung - trägt meist eine braune Lederjacke

Fotos des Vermissten können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können.

sw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell