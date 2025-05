Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Goldschmuck

Porta Westfalica (ots)

(DM) Im Lautenweg kam es am Dienstagnachmittag (20. Mai) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zur Tatzeit drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Haustür in das Gebäude ein.

Zwischen 15:00 und 16:20 Uhr befand sich die Bewohnerin zu Erledigungen mit ihrem Pkw außer Haus. Die Täter nutzten die Abwesenheit, um sämtliche Räume des Hauses nach dem Einbruch zu durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie dabei Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Erste Hinweise deuten auf zwei männliche Tatverdächtige hin. Sie werden auf etwa 30 Jahre geschätzt, trugen beide schwarze Kleidung und eine schwarze Schirmmütze. Einer war schlank und ca. 185 cm groß, der andere von normaler Statur und ca. 180 cm groß. Zudem trug einer der beiden einen Oberlippenbart. Beide sollen sich mit einem schwarzen Mercedes Benz vom Einbruchsort entfernt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Lautenweg gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0571 / 88660 zu melden.

