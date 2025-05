Coesfeld (ots) - Die Feuerwehr löschte in der Nacht auf den 09.05.2025, gegen 03.30 Uhr, zwei Altpapiercontainer auf der Rückseite der Kupferpassage in Coesfeld. Eine Außentür wurde durch den Brand beschädigt, eine Ausbreitung der Flammen konnte die Feuerwehr rechtzeitig verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei ...

