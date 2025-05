Coesfeld (ots) - Auf der Daruper Straße in Billerbeck kam es am heutigen Morgen (09.05.2025), gegen 07.40 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Autos bei dem einer der Fahrer verletzt wurde. Der andere Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die Daruper Straße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Unfallfahrens dauern noch an. Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter ...

