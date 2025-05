Coesfeld (ots) - In Billerbeck kam es am Donnerstag (08.05.) ab etwa 23:00 Uhr bei einem 26-jährigen Mann zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf dieser die Polizeikräfte mit einer Langwaffe bedrohte. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem der Tatverdächtige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. ...

