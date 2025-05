Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Polizei Inside in Geesthacht - Jetzt anmelden!!! +++

Ratzeburg (ots)

02. Mai 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 05.05.2025 - Geesthacht

Am Montag (05. Mai 2025) findet die Veranstaltung "Polizei Inside" beim Polizeirevier Geesthacht statt. Es sind noch Plätze frei.

Wenn ihr Interesse an einer Ausbildung bei der Polizei habt, aber vorher gerne etwas mehr über den Beruf erfahren möchten, dann seid ihr bei unserer Veranstaltung genau richtig. Am 05. Mai 2025 in der Zeit von 16:00 Uhr und 20:00 Uhr werden Beamte der Polizeidirektion Ratzeburg ihre Arbeit vorstellen und die Werbe- und Einstellungsstelle aus Eutin wird etwas über den Bewerbungsprozess und die Ausbildung erzählen. Es erwarten euch Vorführungen der Diensthundestaffel und der Einsatztrainer. Auch die Kriminalpolizei Geesthacht wird Einblicke in ihre Arbeit geben. Wir werden auch einige unserer Fahrzeuge und Einsatzmittel dabeihaben und vorstellen. Die Veranstaltung findet beim Polizeirevier Geesthacht, Markt 11 in Geesthacht statt.

Sofern wir eurer Interesse geweckt haben, dann schnell unter folgendem Link anmelden: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/Berufung/berufseinstieg/_documents/fachinhalte/polizei_inside_geesthacht

