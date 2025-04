Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ergebnis einer Verkehrskontrolle in Schwarzenbek

Ratzeburg (ots)

30.04.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 29.04.2025 - Schwarzenbek

Gestern, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr führten 13 Beamte des Polizeireviers Schwarzenbek eine Verkehrskontrolle, in der Hamburger Straße in Schwarzenbek durch.

Während der Zeit wurden über 180 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert.

Dabei fiel auf, dass alleine 42 Mängelberichte erstellt wurden, u.a. aufgrund nicht mitgeführter Papiere, defekter lichttechnischer Einrichtung oder dem fehlendem Erste-Hilfe-Material.

Wegen unzureichender Ladungssicherung oder auch nicht angelegtem Sicherheitsgurt leiteten die Beamten 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Drei Fahrzeugführer aus Schwarzenbek konnten keinen gültigen Führerschein bei der Kontrolle vorlegen. Sie müssen sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Dem entsprechend endeten ihre Fahrten am Kontrollort.

Ein Fahrzeugführer legte den Beamten Dokumente vor, die ihm gar nicht gehörten und bereits als Verlust 2023 angezeigt wurden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung eingeleitet.

