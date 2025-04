POL-RZ: Vollsperrung der A24 aufgehoben

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 30.04.2025 | Kreis Stormarn | 29.04.2025 - Ahrensburg Am Montag (28.04.2025), gegen 16.10 Uhr, kam es im Fasanenweg in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort konnte zwei Personen vorläufig festgenommen werden. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/6022800 Die ...

mehr