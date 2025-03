Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Fachwerkhaus in Vollbrand

Hennef (ots)

Alarmierungszeit: 16.03.2025, 20:11 Uhr

Einsatzort: Hennef - Stein

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Bernd Gottschalk

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hennef mit den Löscheinheiten Blankenberg, Uckerath, Hennef und Happerschoß, Polizei, Rettungsdienst, Bauhof der Stadt Hennef

Anzahl Einsatzkräfte: insgesamt 73

_____________________________________

Am Sonntagabend um 20:11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennef mit dem Stichwort "B3-Gebäude" nach Hennef-Stein alarmiert. Die erste Meldung an die Leitstelle deutete darauf hin, dass ein leerstehendes Fachwerkhaus in Flammen stand. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Vollbrand, sodass die Alarmstufe um 20:22 Uhr auf "B4" erhöht wurde.

Das betroffene Gebäude ist ein 2,5-geschossiges, seit 2005 aufgrund von Einsturzgefahr gesperrtes Fachwerkhaus. Wegen der akuten Einsturzgefahr erfolgte die Brandbekämpfung ausschließlich von außen. Drei C-Rohre kamen zum Einsatz, während die Wasserversorgung durch zwei Tankwagen der Feuerwehr Hennef sichergestellt wurde.

Um verbleibende Glutnester zu erreichen, setzte der Bauhof einen Bagger ein und riss Teile des Gebäudes kontrolliert ab. In den Morgenstunden wird die Feuerwehr die Brandstelle erneut auf mögliche Glutnester überprüfen.

Unter der Leitung von Brandoberinspektor Bernd Gottschalk waren insgesamt 73 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete gegen 23:00 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell