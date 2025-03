Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Motorsägenlehrgang erfolgreich beendet

Motorsägenlehrgang im Städteverbund - 25 neue Motorsägenführer für die Feuerwehr

Wie fast jedes Jahr fand auch im Januar und Februar 2025 der Lehrgang "Motorsäge" statt. Da das Einsatzstichwort "Baum auf Fahrbahn" oder "Baum droht umzustürzen" regelmäßig vorkommt, ist es erforderlich, die Einsatzkräfte an diesem nicht ungefährlichen Gerät gut auszubilden.

Teilnehmer des Lehrgangs waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hennef, Sankt Augustin und Siegburg. Diese Städte kooperieren bei der Ausführung des Lehrganges, um Synergieeffekte bei Ausbildern und Gerät zu nutzen.

Ausbilder waren 13 erfahrene Motorsägenführer aus den vorgenannten Einheiten. Die Ausbilder arbeiten zum Teil beruflich mit Motorsägen, beispielweise als Forstwirte, so dass ein qualitativ hochwertiges Ausbildungsniveau gewährleistet ist.

Lehrgangsleiter war Oberbrandmeister René Schrang.

Gelehrt wurden die Module A (liegende Bäume) und B (stehende Bäume). Beide Module umfassten in der Summe einen Zeitaufwand von rund 40 Stunden zuzüglich Prüfung. Erstmals zum Einsatz kam ein Spezialgerät, welches von der Berufsfeuerwehr Köln ausgeliehen wurde. Es handelte sich dabei um einen Baumbiegesimulator (Spannungssimulator). Die Aufarbeitung von Holz unter Spannung ist eine Herausforderung und eine der gefährlichsten Tätigkeiten beim Einsatz mit der Motorsäge. Dies trifft besonders bei schwer einzuschätzenden Spannungsverhältnissen in einem Stamm, im Windwurf oder bei Schneebruchholz zu, aber auch bei der ganz normalen Arbeit mit der Motorsäge. Bereits ein falscher Schnitt kann reichen, um einen Stamm katapultartig und mit enormer Kraft nach oben oder zur Seite schnellen zu lassen. Aber wie schneidet man einen Baum, der unter Spannung steht und wo setzt man die Motorsäge an? Eingeklemmte Motorsägen und zurückschnellende Bäume sind hier keine Seltenheit. Mit dem Baumbiegesimulator können diese Gefahren sicher nachgebildet werden, denn die richtige Einschätzung von Druck- und Zugseite sind für die gefahrlose Beseitigung eines unter Spannung stehenden Baumes unerlässlich.

Nach rund 40 Ausbildungsstunden war es dann soweit: Am Samstag, dem 15.02.2025 war der Prüfungstag. Alle Teilnehmer mussten unter Aufsicht der Prüfer und Ausbilder ihr Können unter Beweis stellen. In der Prüfung musste ein stehender Baum gefällt und anschließend unter Beachtung der Spannungsverhältnisse aufgearbeitet werden.

Alle 25 Teilnehmer bestanden die Prüfung und dürfen nun im Dienst der Feuerwehr Motorsägen vornehmen. Alle Ausbilder waren mit der Leistung der Lehrgangsteilnehmer sehr zufrieden. In Kürze sollen dann weitere Lehrgänge im Bereich Motorsäge stattfinden.

