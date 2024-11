POL-MA: Mannheim: Motorrad umgeworfen - Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots) - Das geistesgegenwärtige Eingreifen eines 47-Jährigen am Samstag in Heidelberg-Wieblingen verhinderte Schlimmeres. Der Mann hatte gegen 21:30 Uhr unweit der Haltestelle "Am Taubenfeld" ein herrenloses Fahrrad auf den Gleisen der Straßenbahn bemerkt. Das Kinderfahrrad lag in einem unbeleuchteten Kurvenbereich der Strecke und war als Hindernis nur ...

mehr