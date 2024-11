Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer bringt anderen Radfahrer zu Sturz und flüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann auf einem Fahrrad auf der Schloßbergstraße in Richtung Ludwigshafen. Auf Höhe des Quadrats L7 kam dem Mann ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen und fuhr frontal auf ihn zu. Ein Zusammenstoß war nicht mehr vermeidbar und der 59-Jährige stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Sein Unfallgegner entfernte sich unmittelbar nach dem Zusammenprall in Richtung des Hauptbahnhofs. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30-40 Jahre, Vollbart, südländischer Phänotyp, sportliche Figur, bekleidet mit einer Wollmütze. Er fuhr auf einem schwarzen Rennrad. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

