POL-EU: Versuchter Raub in Wohnung - Unbekannte ergriffen die Flucht

Bad Münstereifel-Arloff (ots) - Eine Jugendliche erschien auf der Polizeiwache in Euskirchen und machte Angaben zu einem Fahrraddiebstahl. Sie hatte ihr Rad an einem Supermarkt in Bad Münstereifel am 11. Mai verschlossen abgestellt. Ferner teilte sie mit, dass sie ihr Fahrrad bereits auf einer Internet Plattform gefunden habe, da es zum Verkauf angeboten werde. Ermittlungen führten zum Verkäufer. Polizeibeamte ...

