Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen (13.03.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Brunnenstraße ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Zwischen 12:00 Uhr und 15:15 Uhr kollidierte ein unbekanntes Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem daneben abgestellten weißen Fiat Lancia auf dem Parkplatz am B-Bau. Dabei entstanden Deformationen und Kratzer am rechten hinteren Kotflügel sowie an der rechten hinteren Tür in Höhe von rund 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

