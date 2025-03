POL-KN: (Tuttlingen) - Unfallverursacher flüchtet nach Kollision mit geparktem Volvo - Polizei sucht Zeugen (15.03.2025)

Tuttlingen (ots) - Unbekannte haben am Sonntag in der Zeughausstraße einen geparkten Mercedes-Benz beschädigt. Ein 21-Jähriger stellte einen Mercedes-Benz der E-Klasse in der Zeughausstraße auf Höhe der Hausnummer 65 ab und bemerkte am Abend, dass der linke Vorderreifen mit zwei Schnitten beschädigt worden war. Bereits vor einigen Wochen war sein rechter ...

mehr