Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Feuer in Küche

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Heidenheim aus.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr rückte die Feuerwehr in die Dieselstraße aus. In den dortigen Werkstatträumen in der Büroküche hatte es gebrannt. Schnell war das Feuer gelöscht. Derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Arbeiter einen Karton mit alter Arbeitskleidung auf den Herd gestellt. Der war noch eingeschaltet und so entfachten die Flammen. Die Feuerwehr Heidenheim lüftete das Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Herd auf rund 200 Euro.

++++2457097

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell