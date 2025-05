Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Börnste/Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugenhinweise gesucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstag Vormittag (08.05.) gegen 10:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bauerschaft Börnste eingebrochen. Durch Einschlagen einer Glasscheibe gelangte er in das Gebäude. Der Geschädigte, der zum Tatzeitpunkt nicht zuhause war, erhielt einen entsprechenden Alarm auf sein Mobiltelefon und stellte per Videoübertragung eine unbekannte Person in seinem Haus fest. Die alarmierte Polizei war wenig später vor Ort und durchsuchte das gesamte Haus. Der Täter war jedoch bereits geflüchtet, sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zu möglichem Diebesgut können bisher keine Angaben gemacht werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 180-185 cm groß - Glatze - Oberlippenbart - Brille auf der Stirn sitzend - kräftige Statur - schwarze Daunenjacke, beige Hose und weiße Schuhe - schwarze Handschuhe

Zeugen, die eine entsprechende Person beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell