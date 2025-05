POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Einbruch in Rewe

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Montag (06.05.25) die Kasse eines Hofladens in der Bauerschaft Beikel aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Tatzeit liegt bei 15.50 Uhr. Er fuhr in einem braunen Opel- oder Ford-Kombi mit Ahauser Kennzeichen. Der Täter fuhr in Richtung Coesfeld davon. Er wird wie folgt beschrieben: -männlich -circa 40-50 Jahre alt -trug keinen Bart -dunkel gekleidet -dunkle ...

