Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Weggerollt und Schaden verursacht

Am frühen Donnerstagabend krachte ein Auto in eine Scheune in Donzdorf.

Ulm (ots)

Ein 61-Jähriger verursachte im Schinderwasenweg, dem Feldweg in Verlängerung der Seitzenbachstraße, einen Unfall mit Sachschaden. Der Mann stellte um 18.00 Uhr seinen Renault am Wegrand ab um einen Gleitschirm einzuladen. Während des Einladens rollte sein Auto los und einen Abhang hinab. Dort kollidierte es nach rund 400 Metern mit einer Scheune und kam anschließend in der Scheune zum Stehen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar und soll nun durch einen Gutachter ermittelt werden. Aufgrund der Einsturzgefahr der Scheune konnte diese bislang nicht betreten werden. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf.

Hinweis:

Wer sein Auto abstellt, muss es laut Straßenverkehrsordnung mittels Handbremse und durch Einlegen eines Ganges zweifach sichern. An Pkw sind in Deutschland Handbremsen oder andere Feststellbremsen vorgeschrieben. Parken Sie Ihr Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße, dient die Benutzung dieser Bremse dazu, dass das Auto nicht wegrollt, sondern sicher steht. Vergessen Sie das Anziehen der Handbremse bei Gefälle und entstehen durch das Abrollen Ihres Fahrzeuges Schäden, werden diese in der Regel nicht von der Versicherung getragen. Feststellbremsen müssen mechanisch und unabhängig von der Motorkraft auslösbar sein (§ 41 Absatz 5 StVZO).

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell