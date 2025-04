Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendiebin ertappt

Einen Großeinkauf ohne zu bezahlen machte eine 48-Jährige am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Die Frau befand sich in einem Geschäft in der Hirschstraße. Dabei packte sie Haushalts-, Hygieneartikel, Nahrungsmittel und Schmuck im Wert von knapp 300 Euro in ihre Tasche. Bezahlen wollte die 48-Jährige nicht und verließ das Geschäft. Am Ausgang wurde sie von einem Ladendetektiv aufgehalten. Die Frau sieht nun einer Anzeige wegen Ladendiebstahls entgegen.

