Ulm (ots) - Die 37-Jährige hielt sich gegen 13.30 Uhr in einem Laden in der Stuttgarter Straße auf. Dort nahm sie verschiedene Lebensmittel an sich und steckte sie in ihren Rucksack. Dann passierte sie die Kasse und bezahlte lediglich ein paar Waren die sie in der Hand hielt. Eine Mitarbeiterin beobachtete den ...

mehr