POL-UL: (BC) Hochdorf - Unfallverursacher fährt weiter - Zeugen gesucht

Einem grauen VW Golf 8 musste eine Autofahrerin am Donnerstag bei Hochdorf ausweichen. Ein Auffahrunfall war die Folge.

Ulm (ots)

Um 15.15 Uhr war eine 24-Jährige mit ihrem Seat Ibiza auf der L284 in Richtung Schweinhausen unterwegs. Sie kam aus Richtung Biberach und befand sich auf der Vorfahrtstraße. In der Biberacher Straße fuhr ein grauer VW Golf. Der Fahrer bog an der Einmündung nach links in Richtung B30/Biberach ab, ohne auf die Vorfahrt der 24-Jährigen zu achten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Seatfahrerin ab. Der ihr nachfolgende Fahrer eines Kleinkraftrades erkannte das wohl zu spät. Der 17-Jährige auf seinem Zweirad versuchte noch, an dem Seat links vorbeizufahren. Da ihm aber dort der VW entgegen kam, fuhr der 17-Jährige zwischen den beiden Autos durch. Dabei streifte er mit dem Lenker den linken Außenspiegel am Seat. Während die Seatfahrerin und auch der 17-jährige Zweiradfahrer an der Unfallstelle blieben, raste der VW davon. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen VW. Es soll sich um einen grauen Golf 8 handeln, ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07351/4470 entgegen. Die Polizei schätzt den Schaden am Seat auf rund 300 Euro, den am Kleinkraftrad auf ca. 150 Euro. .

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

