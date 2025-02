Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf der Borkener Straße kam es in der Zeit von Dienstagabend (19:45 Uhr) bis Mittwochmorgen (06:15 Uhr) zu einem Geschäftseinbruch. Die unbekannten Täter gelangten über ein Fenster in das Gebäude und entwendeten einen Tresor, in dem sich unter anderem Medikamente und Bargeld befanden.

Bottrop:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch "Am Hasebrink". Zuvor hebelten sie die Haustür eines Reihenendhauses auf, um so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Tat passierte am Dienstag zwischen 17:15 Uhr und 19:45 Uhr.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

