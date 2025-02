Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen zehn Keller in Mehrfamilienhaus auf

Sprockhövel (ots)

Gleich in insgesamt zehn Kellerräume wurde am 03.02.2025, gegen 02:15 Uhr eingebrochen. Ein Zeuge aus dem Mehrfamilienhaus in der Gevelsberger Straße wurde durch laute Geräusche aus dem Keller wach. Im Keller musste er dann den Einbruch in insgesamt zehn der zwölf Kellerabteile festgestellt. Die Zugangstüren waren aufgehebelt. Die Täter hatten sich zuvor in unbekannte Richtung entfernt. Was genau gestohlen wurde ist jetzt Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

