Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Eine leicht verletzte Person bei Kleinkraftrad Alleinunfall

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 01.02.2025, befuhr der 65-jährige Herdecker mit seinem Kleinkraftrad, gegen 18.20 Uhr den Weg am Eckenkamp in Fahrtrichtung der Wittbräucker Straße. Der Fahrzeugführer stürzte anschließend im Kurvenbereich, Höhe der Hausnummer 10 auf die rechte Seite und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren Behandlung wurde der Fahrzeugführer dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke zugeführt. Der Sachschaden am Kleinkraftrad beträgt zirka 500 Euro. Es liegen Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten und Straftaten vor.

