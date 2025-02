Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Schwelm (ots)

Am Samstag, den 01.02.2025, gegen 15.50 Uhr befuhr der 20-jährige Schwelmer mit seinem Citroen die Straße Bahnhofplatz in Schwelm. Im unübersichtlichen Kurvenbereich am Schwelmer Bahnhof, auf Höhe der Hausnummer 1, kreuzt die 56-jährige Fußgängerin aus Gevelsberg die Straße. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Fahrzeugführer und wurde von diesem erfasst. Durch die Kollision wurde die Fußgängerin leicht verletzt und anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Helios Klinikum Schwelm verbracht. Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

