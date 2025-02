POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit zwei leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 31.01.2025, befährt gegen 17:10 Uhr ein 53-jähriger Ennepetaler mit einem Skoda die Kölner Straße in Ennepetal in Fahrtrichtung Schwelm. Als er wendet, kollidiert er dabei mit dem VW eines nachfahrenden 71-jährigen Ennepetalers. Bei dem Unfall wird der 53-jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000 Euro. ...

