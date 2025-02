Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Discounter in der Thingstraße

Hattingen (ots)

Am 01.02.2025, gegen 22:50 Uhr, brachen derzeit vier unbekannte Täter die Eingangstür zum Discounter in der Thingstraße auf und gelangten so in das Objekt. Im Geschäft suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Zigaretten und Getränkeflaschen. Ob noch weitere Gegenstände gestohlen wurden ist Bestandteil der Ermittlungen. Aufmerksame Zeugen stellten den Einbruch fest und informierten die Polizei. Die Täter flüchteten in Richtung der Grundschule und des angrenzenden Parks.

Folgende Beschreibung zu vier Tätern konnte abgegeben werden:

- ca. 17-18 Jahre alt - dunkle Haare - Dunkel gekleidet - eine Person trug eine blaue Winterjacke

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell