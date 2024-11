Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gerangel endete blutig

Hildburghausen (ots)

Ein Streit zwischen einem 37-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann eskalierte am Sonntag gegen 18:00 Uhr. Der 37-Jährige betrat einen Imbiss in der Unteren Marktstraße in Hildburghausen und geriet mit dem Unbekannten, der wenig später das Geschäft betrat, in Streit. Dieser mündete in einem Gerangel, woraufhin der unbekannte Mann den anderen mit einem Gegenstand derart verletzte, dass dieser blutete. Er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter verschwand unerkannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0284227/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

