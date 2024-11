Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zweimal erwischt

Meiningen/Schmalkalden (ots)

Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Schwedenstraße in Meiningen. Ein mit der Frau durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum erfolgte. Die Polizisten untersagten der 23-Jährigen im Anschluss die Weiterfahrt, was sie jedoch nur kurz abhielt. Bereits zwei Stunden später fiel die Frau einer Streife wieder auf dem E-Scooter fahrend, dieses Mal in Schmalkalden, auf. Es wurde erneut Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrerin erwarten jetzt zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

