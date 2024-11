Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und ohne Versicherung Unfall gebaut

Unterbreizbach (ots)

In einer Kurve in der Vachaer Straße in Unterbreizbach geriet eine Autofahrerin Sonntagnachmittag zu weit auf die Gegenfahrspur. Sie stieß in der Folge mit dem Pkw einer entgegenkommenden 41-Jährigen zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei der Unfallverursacherin einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Des Weiteren war ihr Auto nicht versichert und zur Entstempelung ausgeschrieben. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

