Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein, unter Drogen und mit gefälschten Dokumenten

Schmalkalden (ots)

Am 02.11.2024 um 11:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 27-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer in der Hoffnung in Schmalkalden.

Bei der Kontrolle wurde nicht nur festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da der durchgeführte Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain reagierte. Es wurde dazu noch nachgewiesen, dass der junge Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt und der vorgezeigte italiensiche Führerschein eine Totalfälschung war.

Eine Blutentnahme im Klinikum Schmalkalden und die Beschlagnahme des gefälschten Dokumentes war die Folge.

Das Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der Fahrt unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln wurde durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eingeleitet.

