Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: E-Bus fängt in Bahnunterführung Feuer

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 5. September 2024, 14:35 Uhr +++ Einsatzort: Geschwister-Scholl-Straße / Bahnhof Elmshorn +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, 2 Löschzüge)

In einer Bahnunterführung am Bahnhof Elmshorn waren die Akkus eines Elektrobusses in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte zwar ein Großbrand verhindert werden. Die Lösch- und Bergungsarbeiten zogen sich aber bis in die Abendstunden hin.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Busfahrer die Durchfahrtshöhe der Bahnunterführung falsch eingeschätzt. Dadurch prallte der Bus von der Innenstadt kommend gegen die Brücke. Das vordere, der auf dem Dach verbauten Akku-Pakte wurde dabei beschädigt und geriet in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Bus befand sich auf einer Überführungsfahrt ohne Fahrgäste.

Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn wurde um 14.35 Uhr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Unglücksstelle eintrafen, schlugen Flammen aus den Akkus. Durch den Einsatz mehrerer Trupps unter schwerem Atemschutz gelang es der Feuerwehr, die Flammen schnell niederzuschlagen und damit ein Übergreifen des Feuers auf den gesamten Bus sowie die anders Akkus-Pakete und damit einen Großbrand zu verhindern. Dennoch wurden durch die enorme Hitzeentwicklung, die direkt über der Brandstelle verlaufenden Stellwerkkabel der Bahnstrecke erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch kommt es aktuell zu Ausfällen im Zugverkehr.

Unabhängig von dem Schaden an den Kabeln wurde parallel zum Löscheinsatz bereits der Zugverkehr im Bereich Elmshorn gestoppt und der Bahnhof aufgrund der anfangs enormen Rauchentwicklung evakuiert. Zeitgleich wurde die Bevölkerung über eine so genannte NINA-Warnung aufgefordert, im Innenstadt-Bereich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnung konnte nach etwa drei Stunden wieder aufgehoben werden. Außerdem ließ Einsatzleiter Michael Kanarski die Freiwillige Feuerwehr Klein Nordenende mit zusätzlichen Atemschutzträgern sowie vorsorglich vom Kreisfeuerwehrverband den Abrollbehälter Schaum an die Einsatzstelle rufen. Der wurde jedoch nicht benötigt.

Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Bus durch eine Kranfirma aus der Unterführung gezogen. Die Akkus mussten aber weiterhin durch die Feuerwehr gekühlt werden. Gegen 18 Uhr waren die Batterien soweit heruntergekühlt, dass die Temperatur nicht mehr anstieg. Aktuell wird der Bus von der Kranfirma auf einen Tieflader verladen und auf den Betriebshof des Busunternehmens nach Uetersen gebracht. Die Feuerwehr begleitet den Transport. Über das weitere Vorgehen wird dann nach Ankunft auf dem Betriebshof entschieden.

Parallel zu den Löscharbeiten unterstützte die Feuerwehr bei der Evakuierung eines Zuges, der wegen des Feuers aus Richtung Kiel kurz vor dem Bahnhof Elmshorn liegen geblieben war. In dem Zug befanden sich 15 Fahrgäste.

Außerdem musste die Elmshorner Wehr auch noch einen Containerbrand in der Innenstadt bekämpfen, der gegen 18 Uhr gemeldet worden war. Da zu dem Zeitpunkt bereits die meisten, der rund 100 Einsatzkräfte, am Bahnhof abgerückt, aber noch an den Wachen waren, war der Brand schnell erstickt.

Zu der Höhe des Sachschadens sowie den weiteren Auswirkungen auf den Zugverkehr können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

